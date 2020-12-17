Konyaspor güle oynaya tur atladı
İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu'yu 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İttifak Holding Konyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
12. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Eray Birniçan'ın ceza sahası içindeki bir anlık hatasından faydalanarak ayağındaki topu alan Enis Destan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
21. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği yakaladı. Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği pası iyi değerlendiren Ahmet Karademir'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1
74. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Milosevic'in ceza sahasına pasına hareketlenen Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mertcan Dağlı'dan döndü. Pozisyonun devamında Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1
80. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasındaki Ömer Ali Şahiner'in pasına hareketlenen Milosevic, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
Karşılaşma, İttifak Holding Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.