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Konyaspor güle oynaya tur atladı

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altınordu'yu 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İttifak Holding Konyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.


12. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Eray Birniçan'ın ceza sahası içindeki bir anlık hatasından faydalanarak ayağındaki topu alan Enis Destan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

21. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği yakaladı. Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği pası iyi değerlendiren Ahmet Karademir'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1

74. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Milosevic'in ceza sahasına pasına hareketlenen Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mertcan Dağlı'dan döndü. Pozisyonun devamında Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1 

80. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasındaki Ömer Ali Şahiner'in pasına hareketlenen Milosevic, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

Karşılaşma, İttifak Holding Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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