Bursa'daki sahte içki faciası! Gözaltına alınmadan önce 1 ton sahte alkol siparişi vermiş
BURSA'da dün 3 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin öncesinde Çorlu ilçesinden 1 ton sahte alkol siparişi verdiği ortaya çıktı.Abone ol
Bursa’da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Uğur Kökkoparan'ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden 1 ton sahte alkol siparişi verdiği ortaya çıktı.
Kargoyla Bursa’ya getirilen 1 ton sahte alkol, piyasaya sürülmeden polis ekiplerinde ele geçirildi.
Bursa'da sahte alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden Mehmet İncili ve Ferdi Nilüfer'in ardından 39 yaşındaki İrfan Çivi de hayatını kaybetmişti Tedavi altına alınan 11 kişiden 6'sının durumunun ağır olduğu bildirilmişti.