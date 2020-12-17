Batman'da 16 yıldır bu işi yapıyor ilk defa buldu! Alkışlanacak hareket

BATMAN Belediyesinde görevli temizlik görevlisi Enver Bölek, temizlik yaparken poşetin içinde bulduğu 5 bin lirayı hiç düşünmeden sahibine ulaştırdı.

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Batman Belediyesinde asgari ücretle çalışan Enver Bölek isimli çalışan, Turgut Özal Bulvarında temizlik yaptığı sırada yerde bir poşet gördü. Poşeti karıştırdığında içinde paranın olduğunu gören Bölek, hemen sahibini aramaya başladı. Polis ekiplerini çağırıp tutanak tutturan Bölek, paranın sahibine ulaşmasını sağladı.



Akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarında temizlik yaparken parayı bulduğunu belirten Bölek, ''Akşam namazını kıldıktan sonra Diyarbakır Caddesinde bisikletimin yanına gittiğimde bir poşet gördüm, poşetin içinde bir miktar para vardı. Taksi durağında bulunan kişilere söyledim, yerde bir emanet bulmuşum sahibi çıkarsa bana ulaşsın diye, cep telefon numaramı bıraktım. Akşam eve gittim emaneti evde bıraktım ve emniyete gittim polisler tutanak tutu. Sabah işe gelirken emanetin sahipleri bana ulaştı ben de emaneti vermek için emniyeti aradım ve polis ekipleri eşliğinde emaneti sahibine teslim ettik. " dedi.







"16 yıldır temizlik görevlisiyim ilk defa para buldum"

Konuşmasının devamında Bölek " İnsanlık halidir bazen dalgınlığına gelip değerli eşyalarını insan unutur. Haram lokma yersek çocuklarımıza yedirsek o çocuklarımıza diğer dünyada nasıl hesap vereceğiz. Allah kimseye haram lokma yedirmeyi nasip etmesin. 4 bin 975 lira poşetin içinde para buldum. Asgari ücret ile çalışmama rağmen helal paradır. Haram para hiç kimseye faydası dokunmuyor, yediğin zamanda nereye gittiği de beli olmaz. Alın teri ile kazanılan parayı çocuklarına yedirirsen daha helal ve iyidir. Allah haram yedirmeyi kimseye nasip etmesin bundan sonrada yedirmesin. 16 yıldır temizlik görevlisiyim ilk defa para buldum daha önce ufak tefek eşyalar buluyordum onları yine sahiplerine teslim ediyordum'' diye konuştu.