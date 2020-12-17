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Yeni Zelanda'dan komşu ülkelere ücretsiz koronavirüs aşısı Başbakan Ardern duyurdu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinde yaşayanlara ve komşu ülkelere koronavirüs aşısının ücretsiz sağlanacağını duyurdu.

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Son dönemde yeni vakaların görülmediği Yeni Zelanda, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında komşu ülkelere jest yapmanın hazırlıklarını yürütüyor.

Başbakan Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs aşısı alımıyla ilgili iki yeni anlaşma yaptıklarını söyledi.

"Komşularımıza yetecek miktara aşımız var''

Bu sayede yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda'yı aşılayabileceklerini belirten Ardern, "Pasifik ülkelerine yetecek kadar aşı sağladık. Tüm Yeni Zelanda'ya, Tokelau, Niue, Cook Adaları ve Polinezyalı komşularımız Samoa, Tonga, Tuvalu'ya yetecek miktarda aşımız var." dedi.

Yeni Zelanda'dan komşu ülkelere ücretsiz koronavirüs aşısı ViDEO

Aşı ücretsiz yapılacak

Ardern ayrıca koronavirüs aşılarının aşı olmak isteyen herkese ücretsiz yapılacağının güvencesini vererek, "Güvenlik sorunları çözülür çözülmez aşı kampanyasını başlatacağız." ifadesini kullandı.

Koronavirüs bilançosu

Yeni Zelanda'da koronavirüs salgını kaynaklı 2 bin 100 vaka görülürken, 25 kişi hayatını kaybetti.

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