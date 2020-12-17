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Ömer Çelik: 17-25 Aralık operasyonları FETÖ'nün hain bir kumpasıdır

AK Parti Sözcüsü Çelik, "17/25 Aralık operasyonları, FETÖ'nün yürüttüğü hain bir kumpas girişimidir. 7 Şubat MİT krizi sonrası devletimizi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen kirli planın bir parçasıdır. Tam olarak çökertilene kadar FETÖ ile mücadelede asla gevşeme olmayacaktır" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından FETÖ/PDY’nin 17- 25 Aralık operasyonlarının yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, FETÖ'nün millete ait egemenliği kirli odaklara devretmeyi amaçlayan bir ihanet şebekesi olduğunu belirterek, "17/25 Aralık operasyonları, FETÖ'nün yürüttüğü hain bir kumpas girişimidir.

7 Şubat Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) krizi sonrası devletimizi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen kirli planın bir parçasıdır. Milli egemenliğimizi hedefleyen bu terör saldırısı Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu sayesinde boşa çıkartılmıştır. Daha sonra Türkiye’nin milli egemenliğini darbe yoluyla ortadan kaldırmak isteyen bu hain örgüte karşı milletimiz şehitlerimiz ve gazilerimizle direnmiştir" dedi.

'Düşmanlık etmeye devam etmektedir'
AK Parti'li Çelik, FETÖ'nün devleti ele geçirmeye ve milletin egemenliğini rehin almaya ayarlanmış karanlık bir örgüt olduğunu kaydederek, "FETÖ halen dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemize düşmanlık etmeye devam etmektedir. Bu karanlık terör örgütüyle her yerde ve her zeminde mücadele kesintisiz sürecektir.

'Asla gevşeme olmayacaktır'
Tam olarak çökertilene kadar FETÖ ile mücadelede asla gevşeme olmayacaktır. Bu, Türkiye'nin varoluşu için zorunlu bir mücadeledir. Milletimizin ve devletimizin düşmanı bu terör örgütünün tamamen yokedilmesi vatanseverliğin gereğidir" dedi.

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