Instagram kullananlara müjdeli haber: Geri dönüyor

Instagram "kota dostu" olarak da anılan Lite uygulamasını Hindistan'da test etmeye başladı. Instagram Lite'ın boyutu 2 MB’tan daha düşük. Instagram Lite akıllı telefonlarda daha az yer kaplayacak ve daha az veri tüketecek.

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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram yeni versiyonu ile gündemde. Sosyal medya platformu Facebook’un geçmişte çıkardığı “Facebook Lite” sürümünü örnek alan Instagram, Instagram Lite'ı bir kez daha kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Daha önce yayınlanan Lite uygulamasına kıyasla pek çok iyileştirme barındırdığı vurgulanan versiyon Hindistan'da test edilmeye başlandı.



Düşük özelliklere sahip olan cihazlar için kullanıma açılan Instagram Lite'ın boyutu 2 MB’tan daha düşük. Başka bir deyişle Instagram Lite akıllı telefonlarda daha az yer kaplayacak ve daha az veri tüketecek. Instagram’ın normal sürümünde yer alan Reels, Alışveriş ve IGTV gibi özellikler Lite versiyonunda bulunmayacak. Kullanıcılar Lite versiyonu üzerinden Instagram’ın hikayeler özelliği de dahil olmak üzere diğer özellikleri kullanabilecek.