Samsun’da baba ve oğlu 20 dakika arayla koronavirüsten öldü

SAMSUN'da 41 yaşındaki Uğur Tokur'un koronavirüs nedeniyle vefatının ardından 20 dakika sonra baba Osman Tokur da (86) aynı sebepten hayatını kaybetti.

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Bafra ilçesinde yaşayan Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkan Yardımcısı Uğur Tokur ile babası Osman Tokur, koronavirüse yakalandı. Bir süredir Bafra Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Uğur Tokur, sabah saatlerinde yaşamını yitirirken, 20 dakika sonra da babası Osman Tokur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Baba ve oğlunun aynı hastanede peş peşe ölümüyle aile, büyük üzüntü yaşadı.