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Muhsinzade Yalısı Akbank’a devredildi! Eski GS Başkanı Ünal Aysal'a aitti

İSTANBUL BOĞAZI'nda Hotel Les Ottomans olarak faaliyet gösteren Muhsinzade Yalısı el değiştirdi. 430 milyon lira değer biçilen taşınmaz, İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından gerçekleştirilen satış işlemiyle alacaklarına mahsuben Akbank'a devredildi.

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Bir dönem Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı da yapan ünlü iş insanın Ünal Aysal, bir bankaya olan borçları nedeniyle icralık olmuştu.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Aysal’ın Ortaköy’de bulunan Hotel Les Ottomans isimli 440 milyon lira değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı bugün İstanbul 10. İcra Dairesi’nde satıldı.

55 milyon dolar harcanmıştı

430 milyon liralık alacağına mahsuben Akbank’a devredilen gayrimenkul Aysal’ın eski eşi Ahu Aysal tarafından 55 milyon dolar harcanarak 2006 yılında otel olarak açılmıştı.

Kayyum atanmıştı

Ünal Aysal, Otel için 2019 yılında konkordato talep etmiş ve mahkemenin konkordato talebini kabul etmesi üzerine icra satışı da iptal edilerek, otele kayyum atanmıştı. Kayyumun atanmasıyla birlikte Ahu Aysal, Hotel Les Ottomans'tan ayrılmıştı.

Konkordato ilan etmek de Ünal Aysal'ı kurtaramamış, Aralık ayından bu yana otelin defterlerini inceleyen yetkililer, otelin kazancının borçlarını karşılayamayacağına karar vermişti. Bu nedenle Hotel Les Ottomans'ın icradan satılmasına karar verilmişti.

İstanbul Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme mahallesindeki Hotel Les Ottomans olarak işletilen Muhsinzade Yalısı’nın içinde ‘Swiss Restaurant işletmesi, ‘Şamdan Cafe ve Bar’ işletmesi ve açık havuz bulunuyordu.

169 ada 18 sayılı parsel üzerinde kurulu ‘Hotel Les Ottomans’ 2 bodrum zemin kat ve 2 normal kattan oluşuyor.

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