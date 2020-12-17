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Alev Alev dizisi Ömer kimdir hangi dizilerde oynadı

Show TV'nin son dizi bombası Alev Alev bu akşam ekrana gelecek. Her bölümü ile büyük ses getiren dizinin oyuncu kadrosu da olay oldu. Özellikle dizide Ömer Ataycı karakterine hayat veren Cihangir Ceylan merak konusu oldu. Sıfır Bir Adana dizisindeki Cio karakteriyle tanınan Cihangir Ceylan anne tarafından Diyarbakır baba tarafından Elazığlı.

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SHOW TV'nin fragmanı ile büyük ses getiren dizisi Alev Alev bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Çıkan bir yangınla bambaşka olan hayatları anlatan Alev Alev'in konusu oyuncu kadrosu da gündemde . Dizide Ömer Ataycı karakterine hayat veren oyuncu Cihangir Ceylan ise en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Sıfır Bir Adana dizisindeki Cio karakteriyle yıldızı parlayan Cihangir Ceylan, Yusuf adlı bir sinema filminde de oynadı. Peki Cihangir Ceylan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? 

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Baba tarafından Elazığ, anne tarafından ise Diyarbakırlıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldıktan sonra Diyarbakır’a dönüş yaptı.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde yaşadı. Bu filmde Serdar karakterini canlandırdı. Cihangir Ceyhan asıl çıkışını ise online platform üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisindeki Cio karakteriyle yakaladı.

Çukur dizisinde Azer karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Ekranlara kısa bir ara veren Cihangir Ceylan, 2020 kasım ayında başlayacak olan Alev Alev dizisinin kadrosunda yer alacak.

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