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Avrupa Birliği'nde koronavirüs aşılama programı belli oldu

Avrupa Birliği (AB) devletleri, koronavirüse karşı aşılama programına 10 gün içinde Almanya, Avusturya ve İtalya'dan başlayacak.

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İlkin Britanya, ardından ABD hızla Biontech-Pfizer aşısını kullanırken, onaylama sürecinde yavaş kalmakla eleştirilen AB'nin aşılama programı nihayet netleşti.

AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu'nun Başkanı Ursula von der Leyen, AB'de ilk aşılamanın 27 Aralık'ta yapılacağını ve Almanya, Avusturya ve İtalya'dan başlayacağını duyurdu.

EMA'nın aşıya onay vermesi gerekiyor

Bu, Britanya'nın Biontech-Pfizer aşısına onay vermesinden üç hafta sonrası demek oluyor.  Bunun gerçekleşmesi için önce Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) aşıya onay vermesi gerekiyor. 

EMA'nın konuyla ilgili 21 Aralık'ta bir açıklama yapması bekleniyor.

Reuters'e konuşan AB'den üst düzey bir yetkili, Biontech-Pfizer aşısına acil kullanım yetkisi için birliğin nihai onayının 23 Aralık'ta çıkabileceğini söyledi.

Almanya'da da Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile eyaletlerin sağlık bakanları arasındaki toplantıda ilk Kovid-19 aşısının 27 Aralık'ta yapılması hedefi kabul edildi.

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