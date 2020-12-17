İzmir'de 21 yıldır toplamaya çalışıyor! Harcadığı para dudak uçuklattı
İZMİR'de yaşayan Ahmet Gezer 21 yıldır topladığı karakter figürlerine harcadığı para duyanları şaşırttı.
İzmir’de yaşayan 37 yaşındaki Ahmez Gezer’in çocukluk tutkusu 600’ün üzerinde figürle somutlaştı. 21 yıldır sinema ve çizgi roman karakterlerinin figürlerini toplayan Gezer, bu uğurda harcadığı para dudak uçuklattı.
Batman, Superman, Spider-Man, Freddy Krueger, Beetlejuice, Back to the Future gibi kült film ve çizgi roman karakterlerinin figürlerini biriktiren Gezer, Figürcünün Seyir Defteri adıyla bir Youtube kanalı da açtı. Gezer, burada meraklıları ile figür koleksiyonu hakkındaki tüm detayları paylaşıyor.
Batman serisi figürleri: Ahmet Gezer, “Benimle aynı hobiye sahip insanlar kendilerine ‘figür koleksiyoncusu’ diyorlar. Pul biriktiren, kola şişesi biriktirenler gibi biz de koleksiyoncuyuz. Genellikle sinema ve çizgi roman karakterlerinin figürlerini topluyorum. Elimde özellikle çocukluğumda izlediğim filmlerdeki karakterlerin figürleri var ancak daha çok Batman serisinin figürleri mevcut" dedi.
Çocukluğuna dönüyor: 20 yıldır koleksiyon yaptığını belirten Gezer "Yaklaşık 600’ün üzerinde figürü 1999 yılından beri topluyorum. Yoğun iş hayatında çocukluğuma dönmek keyifli oluyor. Geçmişte yaşanılan güzel günlere dönebilme arzusu birçok koleksiyoncuda vardır. Her karakterin ayrı bir hatırası var." diye konuştu.