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Muğla Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya kalp krizi nedeniyle vefat etti

MUĞLA'nın Ula ilçesinin Belediye Başkanı İsmail Akkaya, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre Başkan Akkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Ula Belediye Başkanı seçilen İsmail Akkaya, daha önce de Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka'da uzun dönem Belde Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Son yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı CHP'li Ümit Karaaslan ile seçime giren İsmail Akkaya, seçimi farklı bir şekilde kazanmıştı.

İsmail Akkaya kimdir?

İsmail Akkaya, 1958 yılında Gökova'da doğdu. İlkokulu Akyaka'da , orta öğrenimi Salihli, Marmaris ve Dalaman Tarım Meslek Lisesi'nde tamamladı.

Meslek hayatına 1976 yılında Antalya Tarım İl Müdürlüğü’nde memuriyet hayatına başlayan Akkaya, daha sonra Ula, Köyceğiz, Bodrum'da ziraat teknisyeni olarak 15 yıl memurluk yaptı. Bu arada Anadolu Üniversitesi Tarım ön lisans bölümünü bitirdi.

2 çocuk babasıydı: İsmail Akkaya, 7 Haziran 1992 -Mart 2004 yılları arasında 12 yıl Akyaka belediye başkanlığı yaptı. 2005-2010 yılları arasında işletmecilik yaptı. Ulaştırma ve bütçe komisyonlarında görev aldı. Ayrıca 10 yıl Marmaris Deniz Ticaret Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Geçmişte ticaretle de uğraşan Akkaya, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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