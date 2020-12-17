Ege'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Bodrum ve Datça'da da hissedildi
AFAD, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 16.36'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.Abone ol
Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin 5.54 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Depremin Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) December 17, 2020
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