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Ege'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Bodrum ve Datça'da da hissedildi

AFAD, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 16.36'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.

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Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin 5.54 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Depremin Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.

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