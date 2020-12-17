Bursa'da 3 gündür kayıptı! Eşyaları yanında olan yaşlı adam secde eder halde ölü bulundu
BURSA'da 3 gündür ekipler tarafından kayıp olarak aranan Fehmi Arık, (72) eşyaları yanında kendisi secde eder halde cansız bulundu.Abone ol
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Soğucak Mahallesi’nde 3 gün önce kaybolan Fehmi Arık’ın bugün saat 15.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Dün şapkası bulunan Fehmi Arık için çalışmalar mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan mermer ocakları bölgesine yoğunlaştırılmıştı.
Gün boyu süren çalışmalar sonucunda Fehmi Arık çalıların arasında bulundu. Eşyalarını yanına koyduğu görülen yaşlı adam secde eder vaziyette bulundu.