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Bursa'da 3 gündür kayıptı! Eşyaları yanında olan yaşlı adam secde eder halde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da 3 gündür ekipler tarafından kayıp olarak aranan Fehmi Arık, (72) eşyaları yanında kendisi secde eder halde cansız bulundu.

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Soğucak Mahallesi’nde 3 gün önce kaybolan Fehmi Arık’ın bugün saat 15.00 sıralarında cansız bedeni bulundu. Dün şapkası bulunan Fehmi Arık için çalışmalar mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan mermer ocakları bölgesine yoğunlaştırılmıştı.

Gün boyu süren çalışmalar sonucunda Fehmi Arık çalıların arasında bulundu. Eşyalarını yanına koyduğu görülen yaşlı adam secde eder vaziyette bulundu.

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