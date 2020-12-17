Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Ayşegül Alkan' açıklaması! Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı

ANTALYA'da, Başhekim Dr. Ayşegül Alkan'ın, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2 hemşireye 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdırdığı iddiası üzerine Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlatmıştı. Ayşegül Alkan'ın başhekimlik görevine son verildiği açıklandı.

Bakan Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Başkehim Alkan: Tepkimi sözlü olarak gösterdim



Başhekim Dr. Ayşegül Alkan ise iddialara yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamalardan özetle Ayşegül Alkan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Saygı ve meslek etiği çerçevesinde tepkimi sözlü olarak ve asla hakaret içermeyen şekilde görev yerini terk eden personele gösterdim" dedi. 13 Aralık günü saat 13.30 sıralarında Kumluca ve çevresinde meydana gelen aşırı yağışlar neticesinde hastanenin acil servisi ile ek bina inşaatı arasında kalan bölümde toprak kayması meydana geldiğini belirten Başhekim Dr. Alkan, açıklamasında şunları anlattı: "Bu nedenden ötürü güvenlik gerekçesiyle acil servis, hastanemiz poliklinik girişine taşınmıştır. Bu durumla ilgili gerekli bilgilendirmeler kaymakamlığımız ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne ivedilikle yapılmıştır. Yapılan bilgilendirmeler sonrası Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ saat 15.00- 16.00 civarında hastanemize gelerek acil serviste meydana gelen toprak kayması ile ilgili hasar tespit çalışması yapılmış ve poliklinik girişine taşınan acil serviste incelemelerde bulunularak, tarafımca bilgilendirmeler yapılmıştır. Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ taşınma süreci bitinceye kadar hastanemizden ayrılmayarak gerekli desteğini bize göstermiştir." "Bu taşınma esnasında Covid-19 pandemisi kapsamında kurulan klinik ve tedavi alanlarını da Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ ziyaret etmek istemiş, bu alanlar ziyaret edilirken, pandemi servisinde görevli iki hemşirenin yerinde olmadığı tarafımca tespit edilmiştir. Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ hastanemizden ayrıldıktan sonra; pandemi kliniğine giderek yaşadığımız toprak kaymasına bağlı taşınma süreci, bir üst amirimin önünde düşürüldüğüm üzücü durum ve daha da önemlisi pandemi süresince en önemli tedavi ünitelerinden olan pandemi kliniğinde sağlık personellerinin bulunmamasına bağlı olarak saygı ve meslek etiği çerçevesinde tepkimi sözlü olarak ve asla hakaret içermeyen şekilde görev yerini terk eden personele gösterdim."