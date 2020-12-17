ATA AÖF sonuçları açıklandı mı 2020 ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavlarının ardından ATA AÖF öğrencileri merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Güz Dönemi ATA AÖF sınavları cevap anahtarı...Abone ol
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 30 Kasım'da başlayıp 11 Aralık'ta sona erdi. Sınavların sona ermesinin ardından geçen 5 günün ardından öğrenciler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak edip araştırıyor. Sınavların hemen ardından ATA AÖF cevap anahtarı da yayınlandı.
Öğrenciler cevap anahtarı üzerinden netlerini ve puanlarını hesaplayabiliyorlar.
ATA AÖF CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN
Öğrenciler kullanıcı adları ve şifreleri ile sisteme girerek cevap anahtarına erişim sağlayacaklar.
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı?
30 Kasım tarihinde başlayan ve 11 Aralık günü sona eren ATA AÖF Güz Dönemi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden açıklanması bekleniyor.