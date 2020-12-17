"Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" sözleri tepki topladı! Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV'deki programda "Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" diyen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında re'sen soruşturma başlattı.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için tepki toplayan açıklamalar yapan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

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