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Rusya lideri Putin: Bazı konularda anlaşamasak da Erdoğan sözünün eri

RUSYA Devlet başkanı Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile belirli konularda görüş ayrılıklarımız var. Kimi zaman karşıt görüşlerde olduğumuz oluyor. Ancak o sözünü tutan biri” dedi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin dünya liderleriyle ilişkisi hakkındaki bir soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'le ilişkisinden bahsederek yanıt verdi.

Erdoğan'ın davranışları öngörülebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la zaman zaman görüş ayrılıkları yaşadıklarını belirten Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile belirli konularda görüş ayrılıklarımız var. Kimi zaman karşıt görüşlerde olduğumuz oluyor. Ancak o sözünü tutan biri” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın davranışlarının öngörülebilir olduğunu belirten Putin, “Bu da, kiminle muhatap olduğunuzu anlamanız için çok önemli” dedi.

'Sıra gelince aşı olacağım'

Corona süreci ve kendi ürettikleri Sputnik V aşısıyla ilgili de konuşan Putin, “Aşı hem güvenli hem de hızlı etki ediyor. Aşı yaptırmamak için bir sebep yok. Mümkün olduğunda mutlaka aşı yaptıracağım. Uzmanlarımız halka uygulanmakta olan aşıların şu an için belli bir yaş aralığındaki vatandaşlar için olduklarını söylüyor. Benim yaşımda olanların sırası henüz gelmedi” diye konuştu.

‘Adaylık konusu için henüz erken'

Sağlık durumuyla ilgili sık sık spekülasyonlar yapılan ve görevi bırakacağı iddiaları ortaya atılan Putin 2024’teki adaylık sürecine de değindi. Tekrar aday olup olmayacağı sorulan Putin, buna karar vermediğini ancak henüz konuşmak için erken olduğunu ifade etti.

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