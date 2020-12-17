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Boko Haram'dan tüyler ürperten paylaşım

Terör örgütü Boko Haram, kaçırdıkları 300'ü aşkın çocuğun görüntülerini yayınladı. Teröristlerin kaçırdıkları çocukların perişan halleri yürek burkarken, çocukların kurtarılması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

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Terör örgütü Boko Haram, Nijerya'da geçen hafta kaçırdıkları 300'ü aşkın öğrencinin görüntülerini yayınladı. Dehşet verici kayıtta perişan haldeki bir çocuk, "Ebu Şekau'nun (Boko Haram elebaşı) çetesi tarafından ele geçirildik" diyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; terör örgütü Boko Haram, geçen hafta Nijerya'da kaçırdığı 300'ü aşkın çocuktan onlarcasının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde etrafı okul arkadaşları olduğu düşünülen öğrencilerle çevrili bir genç, İngilizce bir konuşma yapıyor ve, "Ebu Şekau'nun çetesi tarafından ele geçirildik" diyor.

Sesi titremeye başlayan çocuk akabinde "Lütfen, lütfen, yardımınıza ihtiyacımız var" diye sesleniyor. Bu sırada da kayıt bitmeden önce diğer çocuklar kameraya bağırıyor.

Ebu Bekir Şekau adlı terör örgütü elebaşının yönettiği Boko Haram geçen hafta ülkenin kuzeybatısındaki Katsina vilayetinde tümü erkeklerden oluşan bir devlet okulunu 100 militanıyla basmıştı.

Bazı öğrenciler ellerinde AK-47 tipi tüfekler bulunan teröristlerden kaçmayı başarsa da yaklaşık 330 öğrenci terör örgütünün eline düşmüştü.

Teröristlerin elinden kaçan çocuk anlattı

Teröristlerin ellerinden kaçan 17 yaşındaki Usame Aminu, dinlenmeleri için izin verilinceye kadar gece boyunca militanlar tarafından yürümeye zorlandıklarını anlattı.

Nijerya devleti, bilim lisesi öğrencisi olan gençleri kurtarmak için geniş çaplı operasyon başlattı. Zango/Paula ormanında gerçekleştirilen operasyona polis, hava kuvvetleri ve askerler katılıyor.

Aminu'nun anlatımına göre; teröristler helikopterlerin seslerini duyunca öğrencilerden büyük ağaçların altına saklanıp yüzüstü yatmalarını istedi.

Gece saatlerinde kaçmayı başardığını anlatan Usame Aminu, bölgede yaşayan biri tarafından öksürürken bulunduğunu ve okul kıyafetlerini onun sayesinde değiştirdiğini ifade etti.

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