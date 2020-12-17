Fahrettin Altun'dan "Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen Ebubekir Sofuoğlu'na tepki

Sakarya Üniversitesi "Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ile ilgili işlem başlattı. Konuyla ilgili açıklamayı Twitter hesabından duyuran Fahrettin Altun, olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

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Bir televizyon programında "Üniversiteler fuhuş evi" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na tepkiler devam ediyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatının büyük bir bölümü üniversitede geçmiş bir öğrenci, bir hoca olarak bu saldırgan ve hadsiz tutum karşısında bilimin, ilmin, üniversitelerimizin ve üniversitelilerimizin yanında durmaya devam edeceğimizi açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyorum. Takipçisi olacağız."

Altuın, paylaşımında Sakarya Üniversitesi'nin konuyla ilgili açıklamasına da yer verdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: