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Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Karaman'ın merkez Yukarıkızılca köyünde koronavirüs vakalarının artması üzerine İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

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KARAMAN'da merkeze bağlı bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Yukarıkızılca köyünün karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

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