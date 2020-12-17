Karaman'da bir köy karantinaya alındı
Karaman'ın merkez Yukarıkızılca köyünde koronavirüs vakalarının artması üzerine İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.Abone ol
KARAMAN'da merkeze bağlı bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Yukarıkızılca köyünün karantina altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.