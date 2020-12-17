Temel Karamollaoğlu, seçim tarihi verdi

Sorunları çözmek için muhalefet partilerin bir araya gelmesini belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim tarihi de verdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyarette bulundu. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen ziyaret yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede başkanlık sisteminin devam ettirilemez olduğunu, revize edilmesi ve parlamentonun güçlendirilmesine gereksinim bulunduğunu savunan Temel Karamollaoğlu, "Bu problemlerin düzeltilmesi sağlıklı bir müzakere ortamının oluşmasıyla sağlanır." ifadesini kullandı.

"2022'den önce seçim olmaz"

Sorunların çözülmesi için muhalefette bulunan ve birtakım nosyonları paylaşan siyasi partilerin bir araya gelmesini öneren Karamollaoğlu, "Biz bu müzakereleri devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Şartlar bunu zorunlu kılıyor. Ne zaman seçim olur onu bilemiyoruz ama benim kanaatim 2022'den önce seçim olmaz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, hükümetin dış politika, eğitim ve ekonomi alanındaki adımlarını da eleştirdi