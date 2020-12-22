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Bakan Ruhsar Pekcan'dan 'Brexit' açıklaması! İngiltere ile yeni anlaşma yolda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB ile Birleşik Krallık arasındaki anlaşma sürecine ilişkin açıklama yaptı. Pekcan, "AB ile Birleşik Krallık arasındaki süreci takip ediyoruz. En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı paylaşmayı umuyoruz" dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye olarak, İngiltere-AB görüşmelerini yakından takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde bulunduğumuzu ve yoğun bir gayret gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bu anlaşmayla ilgili her an sonuç almayı ve en önemli ticaret ortaklarımızdan İngiltere ile aramızdaki ticaret rejimini netliğe kavuşturmayı umuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık olarak çalışmalarımızı tamamlamakla birlikte AB ve Birleşik Krallık arasındaki sürecin tamamlanmasını takip ediyoruz. En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz" açıklamasında bulundu.

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