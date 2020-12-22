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Konya'da üniversite yerleşkesinde 55-60 yaşlarında erkek cesedi bulundu

KONYA'da Selçuk Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Kimlik çıkmayan cansız bedenin 55-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtildi.

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Kampüs içerisindeki ormanlık alana kamp yapmaya giden iki genç, gezinti sırasında bölgede ceset görmeleri üzerine polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin 55-60 yaşlarında olduğunu belirledi.

Ceset, incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

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