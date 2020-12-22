Almanya'da durum daha da kötüye gidiyor! Gelecek hafta için kritik uyarı

ALMANYA'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünün (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gelecek haftaların zor geçeceği uyarısında bulundu.

Abone ol

Wieler, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’a yakalananları ve ölüm sayılarını azaltmak için temasların en aza indirilmesi çağrısı yaptı.

"Gerçekten önümüzde zor haftalar var. Durum daha da kötüye gidiyor." diyen Wieler, hem yeni vaka hem de ölüm sayılarının yüksek seyrettiğini, özellikle yaşlı bakım evlerinde yaşayan çok kişinin Kovid-19’a bağlı yaşamını yitirdiği belirtti.

"Seyahate çıkmayın" çağrısı

Hastanelerin, doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının kapasitelerinin sınırında çalıştığını vurgulayan Wieler, virüsün insanlar birbirine temas ettiğinde yayıldığına işaret etti.

Wieler, bundan dolayı Noel’de halka evde kalınması ve seyahate çıkılmaması çağrısında bulunarak, "Sıkılaştırılan tedbirler bir haftadan beri yürürlükte. Yeni vakaların, ağır hastaların ve ölüm sayılarının azalması muhtemelen haftalar sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısının 5 binin üzerinde olduğuna dikkati çeken Wieler, hastanelerde çoğunlukla Kovid-19 hastaları tedavi edildiği için normal bölümlerde boş yatak sayısının da azaldığını vurguladı.

Wieler, sağlık personeli arasında virüse yakalananların da bulunduğunu belirterek, "Doktorlar ve diğer sağlık personeli olmadan boş yataklar da yardımcı olmaz." ifadesini kullandı.