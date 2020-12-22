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Kayseri'de çiftçi komşusunun garajında ölü bulundu

KAYSERİ'de komşusunun garajında park halinde olan aracında ölü bulunan çiftçinin ölümüne yönelik araştırmalar sürüyor.

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Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Dallıkavak Mahallesi’nde 61 yaşındaki çiftçi İsmail Akyol’a ulaşamayan yakınları, çevrede aramaya başladı.

Mahallede yapılan arama sonucu Akyol’un, 38 RU 866 plakalı otomobilini komşusunun garajına park ettiği belirlendi.

Akyol’u otomobilinin içinde hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Otopsi yapılacak

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Akyol’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Akyol’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeni bekleniyor

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen İsmail Akyol'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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