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Son dakika! AB'den üyelerine İngiltere'ye gitmeyin tavsiyesi

Avrupa Birliği 27 üye ülkeye, bir sonraki duyuruya kadar İngiltere'ye gereksiz tüm seyahatleri durdurması gerektiğini tavsiye etti.

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Geçtiğimiz gün AB ülkelerinin İngiltere'ye seyahatleri durdurmasından sonra AB'den açıklama geldi. Avrupa Birliği 27 üye ülkeye, bir sonraki duyuruya kadar Birleşik Krallık'a ve İngiltere'ye gereksiz tüm seyahatleri durdurması gerektiğini tavsiye etti.

AB ülkeleri, yeni bir corona virüs varyantının ortaya çıkmasının ardından İngiltere seyahatine geçici kısıtlamalar getirirken Avrupa Komisyonu, üye ülkeleri koordineli bir yaklaşım benimsemeye çağırdı.

"Vatandaşlar evlerine dönebilmeli"

AB Adalet Komiseri Didier Reynders, “Üye devletler, İngiltere ile AB arasında gereksiz seyahatleri durdurmaları için koordineli hareket etmelidir. Bununla birlikte seyahat yasakları, binlerce AB ve İngiltere vatandaşının evlerine dönmesini engellememelidir" ifadelerini kullandı.

AB'nin yürütme kolu, kendi ülkelerine veya ikamet ettikleri yere dönen kişilerin, koronavirüs testi yaptırmak şartıyla seyahat edebilmelerinin gerektiğini belirtti.

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