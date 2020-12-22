Adana'da koronavirüsten ölen yakınını öptü hepsi koronavirüse yakalandı

Yaklaşık iki hafta önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarının hızla arttığı kentlerden biri olarak açıkladığı Adana’da, özellikle hastanelerde yoğunluklar yaşanırken, valilik de tedbirlere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasındaki risk haritası neredeyse tamamen ‘yüksek riski’ simgeleyen kırmızı rengine bürünürken kentte sadece mezarlıklar risksiz bölge olarak kaldı.