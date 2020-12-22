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PFDK Kararları açıklandı! İki oyuncuya toplam 5 maç men cezası

Demirören Haber Ajansı

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları TFF'nin resmi sitesinden duyuruldu.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hataysporlu futbolcu Gökhan Karadeniz'e 3 resmi maçtan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Göztepeli futbolcu Murat Paluli'ye de 2 resmi maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası verildi.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:

"GAZİANTEP FK A.Ş.'nin, 13.12.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEP FK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, kulüp yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi BAYRAM LEVENT KESER'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

-ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN KARADENİZ'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 Resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN KARADENİZ'in, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

-GÖZTEPE A.Ş. sporcusu MURAT PALULİ'nin, 15.12.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BURSASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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