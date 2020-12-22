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Karaman'da 16 yaşındaki genç sırtından bıçaklanarak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı

KARAMAN'da, yolda tartıştığı yaşıtları M.Ü. ve A.A. tarafından bıçaklanan Ahmet Çınar (16), hayatını kaybetti. M.Ü., A.A. ve olaya karıştığı öne sürülen aynı yaşlardaki 2 kişi daha gözaltına alındı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Çınar ile sokakta karşılaştığı M.Ü., A.A. ve yanındaki 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ü. ve A.A  bıçakla Çınar'a saldırdı. Sırtından 3 kere bıçaklanan Çınar, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çınar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Çınar, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayın ardından kaçan 4 kişi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

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