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Hatayspor-Trabzonspor karşılaşmasının önemli anları

Süper Lig'de 14'üncü hafta Hatayspor-Trabzonspor mücadelesiyle devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı her iki takım da 3 puanla geçti. Bordo-mavili ekip Rizespor'u, Hatayspor ise Göztepe'yi mağlup etmişti. İki takımın da üst sıralara tırmanma mücadelesinde kritik pozisyonlar canlı yayınla İnternethaber'de...

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Süper Lig'de 14'üncü haftanın açılış müsabakasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya start veren düdüğü hakem Abdülkadir Bitigen çaldı. Karşılaşmanın önemleri anları ve kritik pozisyonlar İnternethaber'de.

HATAYSPOR-TRABZONSPOR: 0-0 (ÖNEMLİ ANLAR)

39- Nwakaeme'nin şutunda kaleci Munir iyi yer tuttu.

30- Trabzonspor'da Lewis Baker'ın kullandığı serbest vuruş az farkla dışarıya gitti.

24- Hatayspor gole çok yaklaştı... Akintole'nin içeri çevirdiği top altıpasın içinden kaleye paralel dışarı gitti.

14- Hatayspor'un atağında ceza sahasına yapılan ortada Marlon gol pozisyonunu önledi.

10- Karşılaşmanın ilk 10 dakikalık dilimi ev sahibi Hatayspor'un etkili oyunuyla geçti.

5. Ev sahibi Hataysporlu futbolcular penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

1- Mücadeleye Trabzonspor başladı.

İlk 11'ler:

Hatayspor: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Maç hangi kanalda?

Trabzonspor, bugün Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Antakya Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma saat 16.00'da başladı. Abdülkadir Bitigen'in yönettiği mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

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