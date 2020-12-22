BIST 1.405
DOLAR 7,64
EURO 9,31
ALTIN 458,73
HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan TFF'ye hükmen yenilgi tepkisi

Anadolu Ajansı

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı hükmen mağlubiyet kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Abone ol

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada; Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı hükmen mağlubiyet kararının sporun ruhundaki yarışma ve yarışarak kaybetme ya da kazanma ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

Sezonun ikinci yarısında uygulamaya geçecek kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuzun Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak statü ve talimatlarda yapmış olduğu değişiklikler, her ne kadar kulüplere birtakım kolaylıklar sağlıyor olsa da bir kulübün Kovid-19 nedeniyle sahaya minimum 9 futbolcuyla çıkamayarak hükmen mağlup sayılacak olması vicdanlara sığmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir. Türkiye Futbol Federasyonunu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLERİ
Bursa'da kayıp genç arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
AİHM'den flaş Selahattin Demirtaş kararı
Meriç Özkaya kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oyandı?
Hatayspor - Trabzonspor karşılaşmasının önemli anları
Antalya'da boğazını kesmekle tehdit edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
Exxen Acun Ilıcalı'nın online kanalı nedir ücreti kaç para olacak?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İzmir'de aktif fay hattı üzerine konut yapılacağı iddiasına yalanlama
Sidar Tublek kimdir kaç yaşında Sidar Tublek dizileri
Karaman'da 16 yaşındaki genç sırtından bıçaklanarak öldürüldü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NAVTEX tepkisi: Bunlar iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı
Yorumlar 1 yorum