Galatasaray Göztepe maçı golleri ve geniş özeti

Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımının başında olmadığı maçta Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Aslan'a galibiyeti getiren golleri 4'te Emre Kılınç, 12'de Arda Turan ve 62'de Feghouli attı. Göztepe'nin tek sayısını 14'te Soner Aydoğdu kaydetti. Son 4 maçında 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 26'ya çıkardı. Üst üste 3. yenilgisini alan Göztepe ise 18 puanda kaldı.

Abone ol

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1'le geçti.

Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımının başında olmadığı maça çok hızlı başlayan Aslan, 4'te Emre Kılınç ve 12'de Arda Turan'ın golleriyle 2-0'ı yakaladı. 14'te Soner Aydoğdu, şık bir golle Göztepe'yi umutlandırsa da 62'de sahneye çıkan Sofiane Feghouli, maçın skorunu ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla 26 puana yükselen Galatasaray, bir maçı eksik lider Alanyaspor ile puanını eşitlerken; Göztepe, 18 puanda kaldı. Galatasaray, bir sonraki lig maçında 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Göztepe ise aynı gün saat 16.00'da Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşacak.

Maçtan önemli dakikalar

4. dakikada Galatasaray öne geçti. Göztepe savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Diagne'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Megyeri'den döndü. Ceza sahası içinde sol çaprazdaki Emre Kılınç gelen topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0

6. dakikada şık paslaşmalarla gelen Galatasaray'da top son olarak ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Belhanda'da kaldı. Bu oyuncunun bir rakibinden sıyrıldıktan sonra ayağının dışıyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Megyeri kornere çeldi.

9. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ortaladığı topu arka direkteki Arda Turan kafayla indirdi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda vole vuran Belhanda topu yandan auta attı.

12. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Donk'un kendi sahasından uzun mesafeli pasında savunmanın arkasına sarkan Arda Turan ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

14. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Saracchi'nin sol kanatta kaptırdığı top son olarak Halil Akbunar'da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Soner Aydoğdu şık bir şekilde vurdu. Arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

23. dakikada sağ kanattan ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Berkan Emir kullandı. Berkan'ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Okan ön direkte son anda kornere tokatladı.

27. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasından çıkardığı şutta savunmadan seken top kaleci Okan'da kaldı.

34. dakikada Emre Kılınç'ın soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Luyindama'nın kafayla vurduğu topu kaleci Megyeri son anda soluna uzanarak çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Arda Turan'ın vuruşunda da Megyeri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Dönen topla buluşan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

63. dakikada Galatasaray farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Taylan Antalyalı'nın orta sahadan savunmanın arkasına şık pasına hareketlenen Feghouli penaltı noktası civarında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cezayirli futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

86. dakikada Halil Akbunar'ın sağdan ortasında Ndiaye'nin ön direkte kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.

Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray: 3 - 1 :Göztepe

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çavuş

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 90+3 Emin Bayram), Emre Kılınç (Dk. 90+3 Bartuğ Elmaz), Feghouli (Dk. 83 Emre Akbaba), Arda Turan (Dk. 83 Ömer Bayram), Diagne (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan)

Göztepe: Megyeri, Gassama, Mihojevic (Dk. 83 Burak Süleyman), Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Dk. 67 Mossoro), Nwobodo, Halil Akbunar, Tripic (Dk. 46 Napoleoni), Ndiaye

Goller: Dk. 4 Emre Kılınç, Dk. 12 Arda Turan, Dk. 63 Feghouli (Galatasaray), Dk. 14 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 58 Elabdellaoui (Galatasaray), Dk. 84 Nwobodo (Göztepe)