Hatayspor'a konuk olan Trabzonspor tek golle kazandı

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'a konuk olan Trabzonspor, 74'te stoperi Vitor Hugo'nun kaydettiği golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden bordo-mavililer, puanını 20'ye yükseltti. Hatayspor ise Süper Lig'de evindeki ilk yenilgisini aldı ve 21 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

İlk yarısında önemli bir pozisyonun olmadığı maçın ikinci yarısında özellikle ev sahibi Hatayspor, önemli pozisyonlar buldu. İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde Hatayspor, birçok gol pozisyonu üretti ancak Uğurcan Çakır, yaptığı 5 net kurtarışla gole izin vermedi.

Trabzonspor, 74. dakikada stoperi Vitor Hugo'nun attığı golle galibiyete ulaştı. Adana Demirspor ile oynanan kupa maçında da iki gol atan Vitor Hugo, Hatayspor maçını da boş geçmedi ve son 2 maçta 3 gole ulaştı.

Abdullah Avcı yönetimindeki 6 lig maçında 4. galibiyetini alan Trabzonspor, bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 20'ye yükseltirken; sahasında bu sezon ilk kez mağlup olan Hatayspor 21 puanda kaldı. Süper Lig'de hafta sonu Hatayspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

4. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ortasında Diouf topa dokunamadı. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

5. dakikada ev sahibi ekibin atağında sol taraftan içeri sokulan Boupendza son çizgiye inmek isterken Edgar ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hataysporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen devam kararı verdi.

16. dakikada sol kanattan içeri gönderilen topu kontrol eden Nwakaeme meşin yuvarlağı Djaniny'e aktardı. Djaniny'in boş pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Munir gole izin vermedi.

20. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında ceza sahası dışından Akintola'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Ekuban'ın ortasında savunmanın arkasına sarkan Serkan Asan'ın ön direkte yerden kestiği topa Flavio hareketlendi. Kaleci Munir son anda topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

42. dakikada Traore'nin derinlemesine pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Diouf son çizgiye inmeden vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

49. dakikada Traore'nin pasında Aabid ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Traore sağ çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

64. dakikada Katranis'in sol kanattan ortasında Diouf kale alanı önünde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

66. dakikada konuk ekipte Nwakaeme'nin sol çaprazdan plasesinde meşin yuvarlak auta gitti.

74. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol taraftan Baker'ın kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Vitor Hugo topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

79. dakikada Ekuban'ın pasında sol çaprazda topu iyi kontrol eden Djaniny'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor: 0 - 1 :Trabzonspor

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 85 Mirkan Aydın), Boupendza, Akintola (Dk. 77 Selim Ilgaz), Diouf

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak (Dk. 61 Yusuf Sarı), Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 84 Kamil Ahmet Çörekçi), Djaniny (Dk. 80 Afobe)

Gol: Dk. 74 Vitor Hugo (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Munir (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+3 Edgar (Trabzonspor)