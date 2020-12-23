BIST 1.405
DOLAR 7,66
EURO 9,34
ALTIN 459,20
HABER /  SPOR

Anadolu Efes, Barcelona'yı devirdi

THY Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-79 yendi. Anadolu Efes'te Shane Larkin 23 sayı, 7 ribaund ve 8 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Abone ol

THY Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 86-79 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 3 maç sonra kazandı ve 8. galibiyetini aldı. Üst üste ikinci maçını yitiren Barcelona ise bu sezonki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes: 86 - Barcelona: 79
 
Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Damir Javor (Slovenya), Gytis Vilius (Litvanya)

Anadolu Efes: Micic 17, Simon 16, Moerman 5, Anderson 5, Dunston 12, Sertaç Şanlı 6, Larkin 23, Singleton, Beaubois 2

Barcelona: Calathes 15, Higgins 14, Abrines 6, Mirotic 18, Pustovyi 2, Oriola 8, Hanga 6, Kuric 2, Smits 6, Bolmaro 2, Martinez

1. Periyot: 18-24

Devre: 43-43

3. Periyot: 68-54

ÖNCEKİ HABERLERİ
Biden: Salgında en karanlık günler daha gelmedi
Milli yüzücüsü Merve Tuncel dünya gençler rekorunu kırdı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 78 milyonu geçti
Beşiktaş'tan TFF'ye hükmen yenilgi tepkisi
Türk hackerlar, Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'in sitesini çökertti
Masumlar Apartmanı Bayram kim oynuyor gerçek adı nedir?
AİHM'den flaş Selahattin Demirtaş kararı
Meriç Özkaya kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oyandı?
Hatayspor - Trabzonspor karşılaşmasının önemli anları
Antalya'da boğazını kesmekle tehdit edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
Yorumlar