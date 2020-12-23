Anadolu Efes, Barcelona'yı devirdi

THY Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-79 yendi. Anadolu Efes'te Shane Larkin 23 sayı, 7 ribaund ve 8 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

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THY Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 86-79 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 3 maç sonra kazandı ve 8. galibiyetini aldı. Üst üste ikinci maçını yitiren Barcelona ise bu sezonki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes: 86 - Barcelona: 79



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Damir Javor (Slovenya), Gytis Vilius (Litvanya)

Anadolu Efes: Micic 17, Simon 16, Moerman 5, Anderson 5, Dunston 12, Sertaç Şanlı 6, Larkin 23, Singleton, Beaubois 2

Barcelona: Calathes 15, Higgins 14, Abrines 6, Mirotic 18, Pustovyi 2, Oriola 8, Hanga 6, Kuric 2, Smits 6, Bolmaro 2, Martinez

1. Periyot: 18-24

Devre: 43-43

3. Periyot: 68-54