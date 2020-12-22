Dünyanın gözü Düzce'de! İtalya Almanya aradı ortak olmak istiyorlar

Aralıksız çalışıldığını belirten Başkan Özlü "Kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri doğrultusunda 2 vardiyaya çıkaracağız. Şu anda tek vardiya 12 saat aralıksız çalışıyoruz. Bunu iki vardiyaya çıkararak daha hızlı yol katedeceğiz" diye konuştu.