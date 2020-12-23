Lionel Messi 46 yıl sonra Pele'yi geçti

La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, deplasmanda Valladolid'i 3-0 mağlup etti.

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Ligin alt sıralarındaki Valladolid'e karşı rahat bir galibiyet alan Barcelona'nın gollerini Clement Lenglet (Dk. 20), Martin Braithwaite (Dk. 35) ve Lionel Messi (Dk. 65) attı.

Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan ve 14-17 Ocak'ta organize edilecek İspanya Süper Kupası 4'lü turnuvasından dolayı 19. hafta maçını erken oynayan Barcelona, 24 puanla 5. sırada yer alıyor.

Valladolid ise 14 puanla 18. sırada bulunuyor.

Messi, 46 yıl sonra Pele'yi geçti

Barcelona formasıyla 644. golünü atan Messi, dünyaca ünlü eski futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunun yeni sahibi oldu.

Pele, 1957-1974 yılları arasında formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımında 656 maçta 643 gol atmıştı.

46 yıl sonra bu rekoru kıran ve 17 sezondur Barcelona'da oynayan Messi, 748. maçında 644. golünü ağlara gönderdi. Pele, bu rekora 19 Aralık'ta ortak olan Messi'ye bir tebrik mesajı yollamıştı.