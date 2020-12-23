Ronaldo'lu Juventus'a Fiorentina'dan ağır darbe

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Juventus bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

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Siyah-beyazlılar, sahasında Fiorentina'ya 3-0 mağlup oldu.

Fiorentina'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 3'te Dusan Vlahovic, 76'ta Alex Sandro (kendi kalesine) ve 81'de Martin Caceres kaydetti.

Juventus'ta Juan Cuadrado, 18'de kırmızı kart gördü.

Ligde bu sezon ilk kez mağlup olan teknik direktör Andrea Pirlo yönetimindeki Juventus, 24 puanda kaldı.

Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Fiorentina ise ligde bu sezonki 3. galibiyetini elde etti ve puanını 14'e yükseltti.