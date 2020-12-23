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Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Son dakika gelişmesine göre; Covid-19 aşılarında KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle baş edebilmek için geliştirilen aşıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Corona virüs salgınına çare olacak aşılar dünyada uygulanmaya başladı. Türkiye'de de uygulanacak aşılar için önemli bir karar alındı.

KDV yüzde 1 olarak belirlendi
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Covid-19 aşılarında KDV yüzde 1 olarak belirlendi.

2021 yılının sonuna kadar geçerli olacak
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle yüzde 1 KDV uygulamasının 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmasına karar verildi.

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