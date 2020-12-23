Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Transfer sezon sonuna kaldı

Fenerbahçe'de Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı, Londra'da Mesut Özil'i ziyaret etti. Mesut 5 milyon euro+imza parası talep etti. Sezon sonu yeninde masaya oturulacak.

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Fenerbahçe, Arsenal'de kadro dışı kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil rüyasını gerçekleştirmek üzere.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'yla Koç'a yakın olan bir iş insanının Londra'da Mesut Özil'e yaptığı ziyaretteki görüşmenin detayları belli oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre; Ali Koç'un ilk talebi ocak ayı transfer dönemi için oldu. Ancak 32 yaşındaki yıldız futbolcu, ocakta transferinin zor olduğunu belirtip şartlar oluşursa sezon sonu Fenerbahçe formasını giyebileceğini iletti.

“O zaman haziranda görüşürüz”

Bu şekilde yapılan görüşmenin ardından en zor kısım olan maaş konusuna geçildi. Fenerbahçe cephesi, Arsenal'ın en çok para kazanan futbolcusu olan Mesut Özil'in talebini sordu. Özil, senelik 5 milyon Euro+imza parası istedi. Mesut'un bu talebi vergilerle birlikte 8 milyon Euro'yu bulacak olması nedeniyle Başkan Ali Koç, “O zaman haziranda görüşürüz” diyerek maaş pazarlıklarıyla birlikte görüşmeleri sezon sonuna bıraktı. Taraflar haziranda bir görüşme daha yapıp transferi noktalamayı planlıyor.

Menajeri itiraf etmişti

Arsenal'de kadro dışı kalan ve adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, ''Fenerbahçe ile ilgili durumumuzu ise açıkça belirtmek istiyorum. Evet Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Kulübün en yetkili kişileriyle bire bir konuştuk. Ancak, transfer konusunda şu an için değişen bir şey yok. Bu şartlarda görünen o ki Mesut, sezonu Arsenal'de tamamlayacak." dedi.