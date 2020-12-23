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Osmaniye'de aileye kabus gibi çöktü! Bir ay içinde felaketi yaşadılar

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyünde, yakalandıkları korona virüsten dolayı 1 ay içinde anne, baba ve oğulları korona virüsten dolayı hayatını kaybetti. Ailenin diğer oğlu ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

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Edinilen bilgiye göre, Azaplı köyünde yaşayan Demirci ailesinden Nuriye Demirci yakalandığı korona virüs dolayısıyla 23 Kasım günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nuriye Demirci’nin vefatının ardından eşi Ali Demirci ise 11 Aralık günü yine korona virüsten dolayı yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Nuriye ve Ali Demirci’nin oğlu Bayram Demirci ise yine korona virüsten dolayı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir ay içinde 3 kişinin öldüğü aynı ailenin diğer bir çocuğu ise hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

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