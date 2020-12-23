Katma Değer Vergisi’nde indirimler 5 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı pandemi destek kararları sonrası Katma Değer Vergisi’nde indirimler 5 ay daha devam edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası açıkladığı pandemi destek kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Eğlence Vergisi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak

Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

Yüzde 0 olarak tespit edildi

Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 0 olarak tespit edildi.

Stopajda uygulanan indirim

Banka TL mevduatlardan alınan stopajda uygulanan indirim Mart sonuna kadar sürecek. 6 aya kadar 15’ten 5’e, 1 yıla kadar 12’den 3’e, 1 yıldan uzun 10’dan 0'a.