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Bakan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sen asıl vergiyi, alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, organ ticareti yapan adamdan, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" sözlerini "Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol..." notuyla paylaştı.

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İçişleri Bakanı Süleymen Soylu, Twitter hesabında Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken sözleriyle ilgili paylaşım yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki sözlerini paylaşan Soylu, "Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol..." dedi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, "Sen asıl vergiyi, alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan, organ ticareti yapan adamdan, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın. Önce tasarruf yapacaksın, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde israfa izin vermeyeceğim' diyeceksin. Bunlar yapılmıyor. Sıra asgari ücretliye gelince para yok deniliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama asgari ücretliye verilmiyor. Bu bir siyasi tercihtir" ifadelerini kullanmıştı.

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