Şişli’de bir kişi etrafa rastgele ateş etti 2 ev ve 5 araç isabet aldı

ŞİŞLİ'de, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla rastgele ateş açılması sonucu park halindeki 5 otomobil hasar gördü. Olayda ayrıca bir evin camına da kurşun isabet etti.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Feriköy Mahallesi Gediz Sokak'ta meydana geldi. 5-6 el silah sesi duyduklarını söyleyen sokak sakinleri dışarı çıktıklarında ise çok sayıda aracın camının kırık olduğunu gördü. Olay sırasında bir evin camına da mermi isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ticari araçtan ateş açıldı iddiası

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, hafif ticari araçla sokağa gelen kişi yada kişiler sağa sola rastgele ateş etti. Olayın olduğu anlarda bir kişinin ise yaya olarak kaçtığı iddia edildi.

Sokakta yaklaşık 20 boş kovan bulundu

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada, Gediz Sokak ile Ozan Sokak'ın kesiştiği noktada yaklaşık 20 adet boş kovan bulundu. Polis şimdi, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri anlattı

Yaşananları anlatan mahalle sakini, 5-6 el silah sesi duyduklarını belirterek, “Yaklaşık yarım saat önce, 5-6 el silah sesi duyduk. Kapıya çıktığımızda kimse yoktu. Kamera kayıtlarından baktık, bir kişi araçtan inip kaçıyordu o kadar. Başka bir şey yok. Başka biri sıkıyor. Araçtan inen kişi korkup kaçıyor. Yaklaşık 4 arabada isabet var. Bir tane evinde camı isabet aldı" dedi.