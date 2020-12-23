CHP yeni kiraladığı binada izinsiz talimat yaptı! İstanbul il başkanlığı binasına işlem başlatıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından kiralanan binada izinsiz tadilat yapıldığı şikayeti üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tadilatı durdurarak işlem başlattı.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından kiralanan binada, imar yönetmeliğine aykırı biçimde izinsiz tadilat yapılmaya başlandı.
Şikâyet üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Canan Kaftancıoğlu'nun yönettiği CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın kullandığı binaya giderek, tadilata müdahale etti.
Bakanlık yetkilileri, izinsiz işlem nedeniyle tadilatı durdurarak işlem başlattı.