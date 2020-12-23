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Dorukhan Toköz'den gece yarısı Fenerbahçe hamlesi

Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşamadığı Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı ‘+3 haftaya da inşallah' paylaşımını kaldırdı.

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Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisi öncesi paylaştığı “+3 haftaya da inşallah” paylaşımını Instagram’dan kaldırdı.

24 yaşındaki oyuncunun adı yaz transfer sezonundan bu yana Fenerbahçe ile anılıyor. Dorukhan bu sezon Beşiktaş ile 14 maça çıktı. Başarılı oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve ocak ayından itibaren istediği kulüplerle görüşme hakkına sahip.

Dorukhan bonservissiz şekilde başka bir kulübe imza atarsa yeni kontrat sezon sonundan itibaren geçerli olacak. Eğer herhangi bir takım oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak isterse Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemek zorunda.

Tekrar yükledi
Konuyla ilgili haberlerin çıkmasının ardından Dorukhan daha önce bu yaptığı paylaşımı arşivden çıkararak hesabına tekrar yükledi.

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