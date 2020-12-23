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Manchester City Arsenal'ı saf dışı bıraktı! Emirates'te farklı skor

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, 4-1 yendiği Arsenal'ı kupa dışına itti ve adını yarı finale yazdırdı.

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Emirates Stadı'nda oynanan İngiltere Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Premier Lig ekibi karşı karşıya geldi.

Manchester City, rakibini 4-1'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Konuk ekibe turu getiren goller, 3. dakikada Gabriel Jesus, 54. dakikada Riyad Mahrez, 59. dakikada Philip Foden ile 73. dakikada Aymeric Laporte'den geldi.

"Topçular"ın tek sayısını ise 31. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti.

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