Piyasa uzmanı İslam Memiş: Altın ve gümüş gram fiyatı son kez alım fırsatı sunuyor!

Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan ve ardından düşüşe geçen altın fiyatları dalgalı seyretmeye devam ediyor. Gram altın bugün 458 liradan alıcı bulurken, çeyrek altında 745 liradan satılıyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatları için önemli değerlendirmelerde bulundu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 747,00 lira, Cumhuriyet altını 3.059,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,32 düşüşle 461,20 liradan işlem gördü. Bugün ise gram altın 458 liradan alıcı buluyor.

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş için son alım fırsatı olduğunu söyledi. Gümüşün altına göre kazandıran olmayı sürdüreceğini belirten Memiş "Altının ve gümüş gram fiyatı, son kez alım fırsatı sunuyor!

"En çok kazandıran"

Bu haftayı TL bazında değerlendirenlere ne mutlu. Altın mı, gümüş mü sorusunun net cevabı GÜMÜŞ. Gümüş altına göre ucuz. Gümüş altına göre en çok kazandıran olmayı sürdürecek. Kademeli alım ve bu hafta son." dedi.

23 Kasım altın fiyatları

Gram altın

Alış: 458,96

Satış: 459,06

Yarım altın

Alış:1.489,80

Satış: 1.503,20

Çeyrek altın

Alış:745,00

Satış: 752,40

Cumhuriyet altını

Alış: 2.975,20

Satış: 2.997,50

Reşat altını

Alış: 3.007,67

Satış: 3.030,45