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HABER /  DÜNYA

Fransa’da aile içi şiddete müdahale eden 3 polis vurularak öldürüldü

Fransa’nın Puy-de-Dome bölgesinde eşine şiddet uygulayan 48 yaşındaki erkek, olaya müdahale için eve gelen güvenlik gücü mensubu 3 jandarmayı tabancayla vurarak öldürdü, 1'ini de yaraladı.

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Le Monde basın organından alınan bilgiye göre, Puy-de-Dome bölgesinde dün akşam saatlerinde jandarma, eşinden şiddet görüp çatıya sığınan kadının yardım çağrısı üzerine adrese gitti.

Güvenlik güçleri kadını kurtarmak için eve yöneldiğinde, içeriden ateş açıldı. Eşine şiddet uygulayan kişinin açtığı ateşte 3 jandarma hayatını kaybetti, 1 jandarma ise yaralandı. Şüphelinin ve kadının durumu hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

Ulusal Jandarma, Fransa'da sivil nüfus üzerinde polislik hizmetlerini yerine getiren ve kamu güvenliğini sağlayan askerî bir kolluk teşkilatıdır.

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