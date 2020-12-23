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Fahrettin Koca vakada yüzde 50 artış var demişti! Düzce'den sevindiren haber

İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Düzce’de vak'a sayılarının yüzde 50 oranında arttığını açıklaması ve ardından alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte Düzce’de vak'a sayılarında yüzde 60 oranında azalma oldu.

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda Düzce’nin de aralarında olduğu bir çok ilin vak'a sayılarında yüzde 50 artış olduğunu duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Düzce’de çeşitli tedbirler alınmış, İçişleri Bakanlığı’da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarını başlatmıştı. Uygulanan kısıtlamanın ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamanın olduğu günlerde ciddi şekilde uygulama yapmış, sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine göndermişti.

Alınan tedbirlerin ardından Düzce’de son 1 aylık dönem içerisinde korona virüs salgınında vak'a sayısı yüzde 60 oranında azaldı. Hastanelerde ki yoğun bakım doluluk oranında da azalma olduğu öğrenilirken, kısıtlamalar ve tedbirlerin ardından vak'a sayılarının önümüzdeki haftalarda yüzde 80-90 arasında azalması bekleniyor.

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